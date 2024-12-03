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13:26, 3 декабря 2024Экономика

Названа цена продажи «Балтики»

Reuters: пивоваренную компанию «Балтика» продадут «ВГ Инвест» за 34 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Правительственная комиссия одобрила продажу пивоваренной компании «Балтика» российскому АО «ВГ Инвест» за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов). Стоимость активов Carlsberg Group со ссылкой на правительственные документы называет Reuters.

Предлагаемая цена продажи подразумевает, что Carlsberg продает акции со значительной скидкой, как того требует распоряжение правительства. В феврале 2023 года датская компания оценивала чистые активы в России в 7,52 миллиарда датских крон (1,06 миллиарда долларов).

В рамках сделки доли «Балтики» в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan и еще одной дочерней компании в Азербайджане будут переданы Carlsberg в обмен на пивоваренный актив в России — Hoppy Union.

Компания «ВГ Инвест» была зарегистрирована в августе, ее руководителем значится Егор Гусельников, вице-президент «Балтики» и совладелец Центра развития пивоварения (BDC) вместе с Александром Толмачевым, который работал в Heineken в России и в зерноторговой компании Demetra.

Датская корпорация Carlsberg, владеющая «Балтикой», объявила об уходе из РФ в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на российский бизнес, но не назвал точных сроков завершения продажи активов. Месяцем позже президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В ответ Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой» и запретили ей продавать пиво под торговыми марками, принадлежащими группе.

2 декабря пивоваренную компанию «Балтика» вывели из-под временного управления Росимущества. Как стало известно, сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям. Закрыть ее планируется до конца года.

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