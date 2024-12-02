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00:09, 3 декабря 2024Экономика

Назван срок продажи российского бизнеса Carlsberg

«Ведомости»: Carlsberg продаст заводы «Балтики» до конца года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продаст частным инвесторам бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям. Закрыть ее планируется до конца года. Одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев, говорится в материале.

Сумма сделки не раскрывается. Специалисты оценили бизнес «Балтики» в сумму не менее 50 миллиардов рублей. Кроме того, уточняется, что сделка пройдет с большой скидкой из-за того, что актив продает иностранная компания.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В ответ в начале октября в Carlsberg Group объявили о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретили российской компании продавать пиво под торговыми марками, принадлежащими группе.

2 декабря «Балтику» вывели из-под временного управления Росимущества.

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