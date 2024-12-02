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15:58, 2 декабря 2024Экономика

«Балтику» вывели из-под управления Росимущества

Пивоваренная компания «Балтика» вышла из-под временного управления Росимущества
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Пивоваренную компанию «Балтика» вывели из-под временного управления Росимущества. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Датская корпорация Carlsberg, ранее владевшая «Балтикой», объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на свой российский бизнес, но не назвал точных сроков завершения продажи активов.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В ответ в начале октября в Carlsberg Group объявили о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретили российской компании продавать пиво под торговыми марками, принадлежащими группе.

Сейчас между «Балтикой» и Carlsberg идут суды за использование товарных знаков. Так, иск к ТТО «Карлсберг Казахстан» о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», российский арбитраж удовлетворил полностью.

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