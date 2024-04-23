Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 23 апреля 2024Экономика

Отказ Carlsberg от соглашений с «Балтикой» признали незаконным

Суд подтвердил незаконность действий Carlsberg, забравшей у «Балтики» бренды

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение первой инстанции о недействительности одностороннего отказа Carlsberg от лицензионных соглашений с ООО «Пивоваренная компания «Балтика», коснувшегося производства и продажи пива ряда брендов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В октябре 2023 года Carlsberg Group, владеющая иностранными долями второй по величине пивоваренной компании в России, приняла соответствующее решение, обозначив переходный период, в течение которого «Балтика» имеет право реализовать имеющиеся запасы и материалы, сроком до 1 апреля 2024-го. После этого российские пивовары обратились в суд.

Иск к структуре датской компании — ТТО «Карлсберг Казахстан» — о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», был удовлетворен арбитражом полностью.

Согласно материалам дела, соглашение о передаче было заключено 9 июля, а спустя неделю, 16 июля, по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление государства. В ноябре суд в Санкт-Петербурге взял под стражу двоих бывших топ-менеджеров российской компании, которых заподозрили в передаче Carlsberg прав на ее исконные бренды пива.

Сейчас «Балтика» добивается взыскания долга с Carlsberg в размере 4,41 миллиарда рублей. В датской компании заявляют, что передача ее активов во временное управление Росимущества была незаконной, и грозят РФ международным судом.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше