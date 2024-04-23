Отказ Carlsberg от соглашений с «Балтикой» признали незаконным

Суд подтвердил незаконность действий Carlsberg, забравшей у «Балтики» бренды

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение первой инстанции о недействительности одностороннего отказа Carlsberg от лицензионных соглашений с ООО «Пивоваренная компания «Балтика», коснувшегося производства и продажи пива ряда брендов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В октябре 2023 года Carlsberg Group, владеющая иностранными долями второй по величине пивоваренной компании в России, приняла соответствующее решение, обозначив переходный период, в течение которого «Балтика» имеет право реализовать имеющиеся запасы и материалы, сроком до 1 апреля 2024-го. После этого российские пивовары обратились в суд.

Иск к структуре датской компании — ТТО «Карлсберг Казахстан» — о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», был удовлетворен арбитражом полностью.

Согласно материалам дела, соглашение о передаче было заключено 9 июля, а спустя неделю, 16 июля, по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление государства. В ноябре суд в Санкт-Петербурге взял под стражу двоих бывших топ-менеджеров российской компании, которых заподозрили в передаче Carlsberg прав на ее исконные бренды пива.

Сейчас «Балтика» добивается взыскания долга с Carlsberg в размере 4,41 миллиарда рублей. В датской компании заявляют, что передача ее активов во временное управление Росимущества была незаконной, и грозят РФ международным судом.