Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»
Выборгский суд Петербурга взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Шерстенников арестован до 30 декабря по ходатайству следственных органов. Сам он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, предлагая домашний арест или залог в 1 миллион рублей.
Относительно вины в инкриминируемом ему преступлении подсудимый не высказывался.
Также суду предстоит решить вопрос об аресте вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского.
Следователь отметил, что вероятная соучастница преступления, подчиненная Шерстенникова уже находится в Европе и устроилась на работу в датскую компанию Carlsberg. Поэтому сторона обвинения настаивала на аресте топ-менеджеров.