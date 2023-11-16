Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

Суд арестовал экс-президента «Балтики» Шерстенникова до 30 декабря

Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе

Начало событий в новости Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе

Выборгский суд Петербурга взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Шерстенников арестован до 30 декабря по ходатайству следственных органов. Сам он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, предлагая домашний арест или залог в 1 миллион рублей.

Относительно вины в инкриминируемом ему преступлении подсудимый не высказывался.

Также суду предстоит решить вопрос об аресте вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского.

Следователь отметил, что вероятная соучастница преступления, подчиненная Шерстенникова уже находится в Европе и устроилась на работу в датскую компанию Carlsberg. Поэтому сторона обвинения настаивала на аресте топ-менеджеров.