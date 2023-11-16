Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе

Предполагаемая соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе

Бывший президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников может скрыться от уголовного преследования за рубежом, как и его предполагаемая подельница. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В Выборском районном суде решается вопрос об аресте Шерстенникова и вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского. Следователь отметил, что вероятная соучастница преступления, подчиненная Шерстенникова уже находится в Европе и устроилась на работу в датскую компанию Carlsberg. Поэтому сторона обвинения настаивает на заключение фигуранта под стражу.

Бывших руководителей фирмы обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ.

По информации следствия, фигуранты вместе с другими неустановленными соучастниками обманным путем приобрели на период с 2023 по 2024 год в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло последней отправлять на экспорт собственную продукцию за пределы РФ. Сумма ущерба компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества — от действий фигурантов составила больше 295 миллионов рублей.

О задержании двух топ-менеджеров «Балтики» стало известно в четверг, 16 ноября. Бывших руководителей заподозрили в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании.