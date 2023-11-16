Топ-менеджеров российской компании «Балтика» взяли под стражу

Суд арестовал двух топ-менеджеров компании «Балтика» по делу о брендах пива

Выборгский суд Петербурга арестовал вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского по делу о незаконной передаче Carlsberg прав на бренды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он взят под стражу до 30 декабря, несмотря на его просьбу о домашнем аресте.

Ранее был отправлен в СИЗО бывший президент «Балтики» Денис Шерстенников. В ходе заседания следователь отметил, что вероятная соучастница преступления из числа сотрудников российской компании уже находится в Европе и устроилась на работу в датскую Carlsberg. Поэтому сторона обвинения настаивала на аресте топ-менеджеров.

По версии следствия, они обманным путем приобрели на период с 2023 по 2024 год в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло последней отправлять на экспорт собственную продукцию за пределы России. Сумма ущерба компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества — от действий фигурантов составила больше 295 миллионов рублей.