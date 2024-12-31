Россиян предупредили о риске получить штраф во время празднования Нового года

Юрист Рамзенкова: в Новый год штрафы грозят любителям фейерверков во дворах

Россияне, планирующие отпраздновать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны помнить, что даже в праздник могут получить штраф за ряд нарушений. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Так, запрет на распитие спиртного в общественных местах распространяется и на Новый год. Сотрудники полиции могут оштрафовать нарушителей на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям фейерверков во дворах. Эксперт предупредила, что законом их запрещено запускать рядом с домами, с крыш, с балконов и из окон. За несоблюдение правил использования пиротехники может последовать штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Если при этом пострадает чужое имущество или будет нанесен вред здоровью человека, придется заплатить 40-50 тысяч рублей.

Ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге можно получить штраф за слишком громкое празднование Нового года после 23:00 и 22:00 соответственно. В ряде российских регионов для новогодней ночи из местных законов о тишине делается исключение, однако на эти два города данная практика не распространяется.

Ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что за украшение подъезда многоквартирного дома к Новому году может грозить штраф.