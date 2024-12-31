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14:40, 31 декабря 2024Россия

Россиянин избил осмотревшего его жену врача-гинеколога из-за ревности

В Приамурье мужчина приревновал жену к осмотревшему ее гинекологу и избил его
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приамурье следователи проводят проверку информации о том, что местный житель приревновал жену к осмотревшему ее врачу-гинекологу и избил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 27 декабря в поликлинике города Сковородино. Там пострадавший провел осмотр пациентки, а после ее муж пришел в медучреждение и дважды ударил его кулаком по лицу. Сейчас следователи опрашивают всех участников происшествия.

По информации «Российской газеты», глава муниципального округа Алексей Прохоров сообщил, что после нападения врач проходит лечение в районной больнице. Потерпевшему 60 лет, 40 из которых он посвятил медицине.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра и пытавшегося ее изнасиловать.

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