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09:59, 31 декабря 2024Россия

Российские военные сбили четыре воздушные цели и два катера вблизи Севастополя

Развожаев: четыре воздушные цели и два БЭК сбиты возле берега в Севастополе
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Военнослужащие РФ за ночь на 31 декабря сбили четыре воздушные цели над Черным морем и два безэкипажных катера (БЭК) вблизи берега около Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев также напомнил, что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехники, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов изделий, запрещенных к использованию, грозит административной ответственностью в виде штрафа.

«Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты, вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. Запускаешь фейерверки сейчас — помогаешь врагу», — обратился губернатор к жителям города.

Ранее Михаил Развожаев писал, что все службы приведены в состояние боевой готовности в связи с ночной комбинированной атакой.

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