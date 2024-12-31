Си Цзиньпин рассказал о готовности укреплять отношения Китая и России

Си Цзиньпин: Россия и КНР всегда движутся по пути отказа от конфронтации

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин рассказал о готовности вместе с президентом России Владимиром Путиным укреплять отношения между Китаем и Российской Федерацией. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, в поздравительном новогоднем послании президенту Путину Си Дзиньпин заявил, что в условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон.

По информации ТАСС, лидер КНР заявил, что готов осуществлять тесное взаимодействие с господином Путиным, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения, характеризующейся постоянной добрососедской дружбой, стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством. По словам Си Цзиньпина, этим он стремится придать мощный импульс развитию двух стран, их усилиям по продвижению модернизации и вносить новый и важный вклад в повышение благосостояния народов Китая и России, в утверждение международной справедливости и правосудия. Он дополнил, что в 2024 году исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Председатель КНР заявил, что эта дата является важной вехой. Кроме того, он отметил, что за эти годы поддерживаемые между КНР и Россией отношения стали более зрелыми и стабильными.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил иностранных лидеров с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.