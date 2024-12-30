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13:16, 30 декабря 2024Мир

Путин поздравил иностранных лидеров с новогодними праздниками

Кремль: Путин поздравил Алиева, Лукашенко, Ким Чен Ына и Орбана с Новым годом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поздравил иностранных лидеров с наступающими праздниками Нового года и Рождества. Список глав государств, получивших поздравление, публикует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств. В их числе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко», — говорится в публикации.

Отмечается, что поздравления также получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, Путин направил поздравления иностранным экс-лидерам, среди них — бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год. В своем поздравлении российский лидер выразил убежденность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам «во благо братских народов обеих стран».

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