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18:14, 31 декабря 2024Мир

Стало известно о попытке бандитов из Венесуэлы попасть в США до инаугурации Трампа

NYP: бандиты из Венесуэлы нападают на пограничные переходы между Мексикой и США
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Бандиты из крупной венесуэльской преступной организации Tren de Aragua нападают на пограничные переходы между Мексикой и США, расположенные в Эль-Пасо, штат Техас, чтобы попасть в Америку до инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа. Об этом стало известно New York Post со ссылкой на служебную записку техасских правоохранителей.

По данным издания, нападающие вооружены ножами. Они заявляют, что будут атаковать тех пограничников, которые попытаются их остановить. Так, на прошлой неделе 20 вооруженных человек пытались прорваться в США. Согласно материалам в записке, ожидается, что следующее нападение членов банды состоится 1 января. Кроме того, многим членам группировки удается попасть в штаты через город Эль-Пасо, который журналисты издания называют их штаб-квартирой.

Агент Службы расследований безопасности США в отставке Виктор Авила отмечает, что увеличение количества попыток пересечения границы США через Мексику связано со скорой инаугурацией Дональда Трампа, которая состоится через 27 дней.

8 декабря Дональд Трамп заявил о планах по депортации всех незаконных мигрантов из США. По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда новый президент официально вступит в свою должность. Глава государства сказал, что начнет депортацию с осужденных нелегальных мигрантов.

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