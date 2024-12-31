Стало известно об ухудшении отношений Байдена и Харрис

WSJ: отношения президента Байдена с Харрис испортились после победы Трампа

Отношения президента США Джо Байдена и его супруги Джилл с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмоффом испортились после того, как победу на выборах одержал Дональд Трамп. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что первая леди недолюбливала Харрис с тех пор, как та обвинила Байдена в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в ходе предвыборного цикла 2020 года.

По данным издания, в течение последних нескольких недель предвыборной кампании текущего года команда вице-президента была разочарована публичными выступлениями американского лидера. Так, политик неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в начале октября, а затем попал в заголовки газет, когда назвал сторонников Трампа «мусором».

Сотрудники Белого дома описали рабочую обстановку за последние несколько недель как «истощающую» и «удручающую», говорится в статье.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя избранному лидеру страны Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере.