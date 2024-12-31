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19:53, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: @timurtkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Сергей Попко уволен, вместо него назначен Тимур Ткаченко, который сегодня был уволен с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября», — пишет издание.

Отмечается, что Ткаченко также действующий член наблюдательного совета Укрпочты и бывший директор Департамента территориального контроля Киева.

Ранее Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.

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