В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Сергей Попко уволен, вместо него назначен Тимур Ткаченко, который сегодня был уволен с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября», — пишет издание.
Отмечается, что Ткаченко также действующий член наблюдательного совета Укрпочты и бывший директор Департамента территориального контроля Киева.
Ранее Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.