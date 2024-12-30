Зеленский уволил объявленного в России в розыск замглавы своего офиса

Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца, объявленного в розыск в России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Причины такого решения не называются. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.

В мае МВД России объявило его в розыск. Статья, по которой его ищут, не разглашается.

Позднее ФСБ заявила, что Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи отправленных из Европы взрывчатых веществ.