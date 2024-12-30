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23:00, 30 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский уволил объявленного в России в розыск замглавы своего офиса

Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца, объявленного в розыск в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Причины такого решения не называются. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.

В мае МВД России объявило его в розыск. Статья, по которой его ищут, не разглашается.

Позднее ФСБ заявила, что Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи отправленных из Европы взрывчатых веществ.

Вот это да!
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