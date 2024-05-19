МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД России: замглавы офиса Зеленского Машовец объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовец, следует из базы ведомства.

Как отметили в ведомстве, по уголовной статье розыскивается Роман Васильевич Машовец, который родился 6 августа 1976 года. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.

Должность заместителя главы офиса Зеленского Машовец занимает с апреля 2020 года.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Воронченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности, как и сама статья, не раскрываются. 7 марта 2024 года Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение экс-командующему ВМС Украины.