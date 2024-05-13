Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко по статье УК

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Это следует из базы розыска МВД.

Воронченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности, как и сама статья, не раскрываются.

7 марта 2024 года Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение экс-командующему ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что МВД России переобъявило в розыск командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» Михаила Драпатого.