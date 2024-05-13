Командующего харьковской группировкой ВСУ переобъявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ

Генерала Михаила Драпатого, назначенного командующим оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков», переобъявили в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД России.

Драпатого разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, другие подробности не раскрываются.

Украинского военнослужащего объявляли в розыск в сентябре 2023 года. Тогда его заочно обвинили в обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. По данным следствия, он вместе с генерал-майором Виктором Николюком руководили обстрелами, при которых пострадали 154 человека.