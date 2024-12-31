В Подмосковье подожгли две электрички

Baza: в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички

В Подмосковье неизвестные за одну ночь подожгли две электрички. Об этом сообщает издание Baza.

Одинаковые инциденты прозошли ночью 30 декабря в Лобне и Дмитрове. Злоумышленники проникли на территорию станций, разбили стекло машиниста и подожгли кабину.

В поезде в Лобне огонь не причинил существенного ущерба. Из-за пожара в Дмитрове электричку пришлось снять с эксплуатации.

Пострадавших нет. Ведется розыск преступников.

Ранее Смоленский областной суд приговорил 16-летнего юношу к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге. По данным ФСБ, школьники в апреле подожгли релейные шкафы на 465-м километре Московской железной дороги. После задержания они признались, что совершили диверсию за денежное вознаграждение, а задание получили в мессенджере.