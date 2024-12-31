Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:04, 31 декабря 2024Силовые структуры

В Подмосковье подожгли две электрички

Baza: в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Подмосковье неизвестные за одну ночь подожгли две электрички. Об этом сообщает издание Baza.

Одинаковые инциденты прозошли ночью 30 декабря в Лобне и Дмитрове. Злоумышленники проникли на территорию станций, разбили стекло машиниста и подожгли кабину.

В поезде в Лобне огонь не причинил существенного ущерба. Из-за пожара в Дмитрове электричку пришлось снять с эксплуатации.

Пострадавших нет. Ведется розыск преступников.

Ранее Смоленский областной суд приговорил 16-летнего юношу к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге. По данным ФСБ, школьники в апреле подожгли релейные шкафы на 465-м километре Московской железной дороги. После задержания они признались, что совершили диверсию за денежное вознаграждение, а задание получили в мессенджере.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы

      В Подмосковье подожгли две электрички

      Аэропорт в Гренландии начнет обслуживать истребители из-за Трампа

      В России назвали выплату обязательной 13-й зарплаты невозможной

      Оператор российского дрона дал женщине выбросить мусор и уничтожил грузовик ВСУ

      Microsoft закроет два популярных офисных приложения в Windows

      В Британии призвали Трампа помешать Украине вступить в НАТО

      Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь

      В Петербурге ограничили доступ к ели на Дворцовой площади

      США и Британия нанесли удары по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше