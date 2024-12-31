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09:20, 31 декабря 2024Россия

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Катера и паромы Севастополя приостановили работу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress.com

Катера, паромы и другой морской пассажирский транспорт Севастополя приостановили работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — заявили в инстанции, не уточнив причину соответствующего решения.

Отмечается, что в Севастополе в качестве компенсационной меры установлено движение автобусов между северной частью города и центром.

В ночь на 31 декабря украинская армия совершила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Российские военные уже сбили несколько воздушных целей над Черным морем и уничтожили один безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега.

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