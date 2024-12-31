В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Катера и паромы Севастополя приостановили работу

Катера, паромы и другой морской пассажирский транспорт Севастополя приостановили работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — заявили в инстанции, не уточнив причину соответствующего решения.

Отмечается, что в Севастополе в качестве компенсационной меры установлено движение автобусов между северной частью города и центром.

В ночь на 31 декабря украинская армия совершила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Российские военные уже сбили несколько воздушных целей над Черным морем и уничтожили один безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега.