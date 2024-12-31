Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:05, 31 декабря 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в ДНР

Военкор Татаринов сообщил о взятии под контроль ВС РФ села Терны в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года», — отметил он, уточнив, что ВС РФ контролируют все село, за исключением нескольких домов.

Он также заявил о переходе под контроль российских военных Леонидовки вблизи Торецка.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной сообщил, что ВС РФ прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

      Раскрыта личность сожженной в метро Нью-Йорка женщины

      Стало известно об ухудшении отношений Байдена и Харрис

      Семи морякам с задержанного Финляндией танкера запретили покидать страну

      Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

      Одна европейская страна ужесточит борьбу с одноразовыми вейпами

      ВС России порадовали успехами в зоне СВО перед Новым годом

      Военкор сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в ДНР

      Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

      На Украине сообщили о прорыве российских военных в западную часть Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше