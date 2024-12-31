Военкор сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в ДНР

Военкор Татаринов сообщил о взятии под контроль ВС РФ села Терны в ДНР

Военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года», — отметил он, уточнив, что ВС РФ контролируют все село, за исключением нескольких домов.

Он также заявил о переходе под контроль российских военных Леонидовки вблизи Торецка.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной сообщил, что ВС РФ прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь».