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11:41, 31 декабря 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по аэродрому и предприятию ВПК на Украине

Минобороны: ВС России поразили аэродром и предприятие ВПК на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) и военный аэродром на Украине. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что удары нанесли высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 31 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удар по Павлоградскому Механическому заводу, на котором выпускают детали для ракет и собирают готовые изделия.

В этот же день стало известно, что ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине. По предварительным данным, цели в центральной и западной частях Украины поразили крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр».

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