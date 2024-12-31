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10:19, 31 декабря 2024Бывший СССР

ВС России наносят ракетный удар по Украине

«Военная хроника»: ВС России наносят массированный удар по целям на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный ракетный удар по целям на Украине с утра 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По предварительным данным, удары наносят крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». В сообщении также отметили, что основная часть поражаемых объектов находится в центральной и западной части Украины. В центральных областях воздушная тревога действует примерно с восьми часов утра. Позже сигналы прозвучали в других регионах.

Ранее в декабре издание «Страна.ua» писало, что после массированной атаки на энергетику Украины 25 декабря были повреждены несколько тепловых электростанций, одна гидроэлектростанция и ключевые подстанции.

В том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что за неделю Армия России нанесла 37 групповых и один массированный удар по целям на Украине.

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