ВС России наносят ракетный удар по Украине

«Военная хроника»: ВС России наносят массированный удар по целям на Украине

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный ракетный удар по целям на Украине с утра 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По предварительным данным, удары наносят крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». В сообщении также отметили, что основная часть поражаемых объектов находится в центральной и западной части Украины. В центральных областях воздушная тревога действует примерно с восьми часов утра. Позже сигналы прозвучали в других регионах.

Ранее в декабре издание «Страна.ua» писало, что после массированной атаки на энергетику Украины 25 декабря были повреждены несколько тепловых электростанций, одна гидроэлектростанция и ключевые подстанции.

В том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что за неделю Армия России нанесла 37 групповых и один массированный удар по целям на Украине.