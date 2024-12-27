Минобороны отчиталось о десятках групповых ударов по украинским объектам

Минобороны России отчиталось о 37 групповых ударов по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли 37 групповых и один массированный удар по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 21 по 27 декабря текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки российских войск поразили объекты энергетики, склады с боеприпасами, базы горючего, военные аэродромы, места хранения беспилотников, а также учебные центры, где подготавливались операторы дронов.

Помимо того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины , а также иностранных наемников.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины.