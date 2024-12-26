Рогов сообщил о сбитом украинском F-16

Рогов: ВС России сбили украинский истребитель F-16

Вооруженные силы (ВС) России сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его информации, самолет сбили в Запорожской области. Тогда он готовился к нанесению ракетного удара.

Подробности уточняются.

20 декабря военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что вероятно после массированного удара по Украине ВС России уничтожили F-16. По его информации, это могло произойти в районе аэродрома Борисполь под Киевом.