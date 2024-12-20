Полковник допустил уничтожение F-16 в результате массированного удара по Украине

Эксперт Матвийчук: вполне возможно, что РФ массированным ударом уничтожила F-16

Вполне возможно, что массированным ударом по Украине Вооруженные силы (ВС) России уничтожили F-16, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Последствия российской атаки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксперт раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Это стало хорошей традицией после каждого удара ATACMS и Storm Shadow. Мы их предупреждали, кстати, что ответы будут абсолютно симметричны. Они ждали наших «Орешников», но нам пока «Орешник» не нужен Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

«Был нанесен удар по конструкторскому бюро "Луч" в Киеве, который известен тем, что разрабатывал противокорабельный комплекс "Нептун" и реактивные системы залпового огня "Ольха". Кроме того, был нанесен удар по заводу "Артем", который тоже выпускал ракетную технику. По сведениям, которыми я располагаю, в окрестностях аэродрома Борисполь горят склады с вооружением и техникой. Есть данные, что, вполне возможно, там есть F-16», — сообщил Матвийчук.

Полковник в отставке отметил, что удар был нанесен точечно по военным объектам без уничтожения гражданской инфраструктуры.

20 декабря ВС России нанесли массированный удар по Украине. Под атакой оказались центры принятия решений. В частности, несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Минобороны России сообщило, что с 14 по 20 декабря российские военные нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.

