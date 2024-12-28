На Украине сообщили о массированной атаке на энергообъекты

На Украине были повреждены электростанции и ключевые подстанции

На Украине после массированной атаки на энергетику 25 декабря были повреждены несколько тепловых электростанций (ТЭС), одна гидроэлектростанция (ГЭС) и ключевые подстанции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в сфере энергетики.

Отмечается, что особенно мощные удары были нанесены по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанциям в западных областях страны. Кроме них также были атакованы объекты Днепрэнерго, Криворожская ТЭС в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС в Кировоградской области.

Как заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в результате ударов энергосистема республики потеряла доступ к 2-2,5 гигаватт генерирующих мощностей. «Практически вся генерация левого берега [Днепра] сейчас или повреждена, или временно, как минимум, отсутствует в системе», — заявил он.

Кроме того, по данным экспертов, опрошенных изданием, Украина находится в шаге от энергетического раскола на правобережье и левобережье. При этом отмечается, что из-за концентрации генерирующих мощностей в западной части страны, левобережье рискует «погрузиться во тьму».

В среду, 25 декабря, Российская армия нанесла массированный удар по энергообъектам на территории Украины. С раннего утра в стране была объявлена воздушная тревога. Атаку на энергетику страны также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.