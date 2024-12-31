Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Зеленский назначил офицера из МВД Тупикова новым начальником контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником департамента контрразведки Службы безопасности страны (СБУ) офицера из МВД Андрея Тупикова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», ранее Тупиков был главой аналитической службы управления Специальных операций в Нацгвардии.

До этого Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации.

Ранее украинский лидер уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.