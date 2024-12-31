Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 31 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Зеленский назначил офицера из МВД Тупикова новым начальником контрразведки СБУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником департамента контрразведки Службы безопасности страны (СБУ) офицера из МВД Андрея Тупикова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», ранее Тупиков был главой аналитической службы управления Специальных операций в Нацгвардии.

До этого Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации.

Ранее украинский лидер уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск в России. Машовец занимал должность замглавы офиса президента с апреля 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

      Раскрыта личность сожженной в метро Нью-Йорка женщины

      Стало известно об ухудшении отношений Байдена и Харрис

      Семи морякам с задержанного Финляндией танкера запретили покидать страну

      Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

      Одна европейская страна ужесточит борьбу с одноразовыми вейпами

      ВС России порадовали успехами в зоне СВО перед Новым годом

      Военкор сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в ДНР

      Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

      На Украине сообщили о прорыве российских военных в западную часть Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше