Названы опасные для здоровья банные привычки россиян

Врач Банный: поход в баню может быть опасен для здоровья в ряде случае

В ряде случаев поход в баню может представлять угрозу для здоровья, рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал привычки россиян, связанные с походом в баню и являющиеся опасными для здоровья.

Для людей без проблем со здоровьем при посещении бани есть одно важное правило: не устраивать организму проверку на прочность, объяснил эксперт. Не надо терпеть, если слишком жарко и душно, если парильщик слишком сильно бьет веником и чересчур нагоняет пар. Если баня вам непривычна, то, по словам Банного, начинать нужно постепенно: заходить ненадолго, на выходе обливаться теплой или прохладной водой, отдыхать в предбаннике.

«Обливаться ледяной водой и тем более прыгать в прорубь или в сугроб с непривычки тоже может быть опасно. Расширенные в парилке сосуды от холода резко сужаются, давление быстро поднимается. Попав из жара в холод, человек невольно задерживает дыхание, что замедляет работу сердца. Все это может закончиться инфарктом или инсультом или другими проблемами сердечно-сосудистой системы, которые будут заметны не сразу. Любой процесс закаливания организма нужно вести постепенно, в комфортном только вам темпе», — предупреждает эксперт.

И самое важное: в бане не должно быть никакого алкоголя. Спиртные напитки (даже легкие, в том числе пиво или сидр) расширяют сосуды, воздействуют на сердце, почки и печень. В нормальных условиях организм справляется с такой нагрузкой, но в бане она становится двойной, и он может не совладать. Последствия могут быть разными: от обморока (который в бане грозит ожогами и другими травмами) до инфаркта или инсульта Денис Банный врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Кроме того, есть список противопоказаний, ряд заболеваний и состояний, при которых посещение бани будет не только не полезно, но и вредно и даже опасно: онкологические и инфекционные заболевания, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, незажившие раны, предупредил эксперт. По его словам, хронические заболевания в стадии обострения также должны стать поводом отложить банные процедуры.

«При заболеваниях сердечно-сосудистой системы париться следует с осторожностью, и перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ни в коем случае нельзя ходить в баню в период обострений, при повышенном давлении, после перенесенных инфарктов или инсультов, если диагностирована сердечная недостаточность или атеросклероз с повреждением сосудов. Банный жар стимулирует циркуляцию крови, расширяет сосуды, и для здорового человека это полезно: стенки сосудов укрепляются, сердце работает активнее. Однако если сосуды ослаблены, их стенки повреждены, на них есть тромбы, то после посещения бани могут начаться осложнения. Также не стоит ходить в баню людям, у которых диагностированы тяжелые невротические и психические заболевания: повышенная температура влияет на нервную систему и может спровоцировать обострение болезни», — заметил эксперт.

Он добавил, что беременные женщины и пожилые люди должны особо ответственно подходить к посещению бани.

«В первый триместр беременности плод особенно уязвим, и любая дополнительная нагрузка может привести к выкидышу, поэтому ходить в баню лучше на поздних сроках, но и тогда не сидеть в самом жару — достаточно 50–60 градусов. У людей в преклонном возрасте часто присутствуют проблемы с сердцем и сосудами и бывает много сопутствующих болезней, которые горячий пар может усугубить», — объяснил специалист.

Если человек любит баню и всю жизнь регулярно парится, то проблем, скорее всего, не будет, подчеркивает специалист. Он добавил, что нужно внимательно прислушиваться к своим ощущениям и рассказывать своему врачу обо всех необычных симптомах.

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