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13:09, 1 января 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил властям Словакии возобновить сотрудничество в торговле

Лукашенко предложил Словакии возобновить сотрудничество в области торговли
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо и президенту Петеру Пеллегрини возобновить сотрудничество в области торговли. Об этом говорится в тексте поздравительной телеграммы по случаю Дня образования Словацкой Республики.

Белорусский лидер указал, что Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по многим направлениям. Лукашенко предложил в ближайшее время согласовать план шагов по возобновлению сотрудничества с акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Он также подчеркнул, что Минск и Братислава «могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация». Белоруссия намерена содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе, резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко предрек, что Украина со временем будет работать с Россией и Белоруссией. «Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами — никуда не денутся. Потому что все-таки мы люди свои», — заявил политик. Президент Белоруссии отметил, что этого удастся достичь через нормализацию отношений.

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