Лукашенко предрек Киеву совместную работу с Москвой и Минском

Лукашенко: Украина со временем будет работать с Россией и Белоруссией

Украина со временем будет работать с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

Так он описывал будущие отношения в Европе, а также между Москвой, Минском и Киевом. «Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами - никуда не денутся. Потому что все-таки мы люди свои», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что этого удастся достичь через нормализацию отношений.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Европа скоро откроется для Белоруссии и России. В качестве причины он назвал тот факт, что она «не может существовать без них».