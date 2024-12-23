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13:21, 23 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко предрек Киеву совместную работу с Москвой и Минском

Лукашенко: Украина со временем будет работать с Россией и Белоруссией
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Украина со временем будет работать с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

Так он описывал будущие отношения в Европе, а также между Москвой, Минском и Киевом. «Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами - никуда не денутся. Потому что все-таки мы люди свои», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что этого удастся достичь через нормализацию отношений.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Европа скоро откроется для Белоруссии и России. В качестве причины он назвал тот факт, что она «не может существовать без них».

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