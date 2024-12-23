Лукашенко заявил о зависимости Европы от Белоруссии и России

Лукашенко: Европа не может без Белоруссии и РФ, поэтому скоро откроется для них

Европа скоро откроется для Белоруссии и России, потому что не может существовать без них. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, он убедился в этом после визита в Объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе.

«Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может», — сказал Лукашенко.

Он также высказал мнение, что со временем Украина тоже будет сотрудничать с Россией и Белоруссией. Он заключил, что отношения между странами должны нормализоваться.

Ранее Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну. Он также заявил, что Польша готовится «оттяпать» западную территорию Белоруссии.