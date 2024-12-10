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17:27, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

Лукашенко отказался отправлять белорусов на войну
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Pool / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отправлять белорусов на войну, потому что им нужно будет защищать свою родину. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с работниками предприятия «Пожснаб», передает агентство «БелТА».

Лукашенко заявил, что для обороны страны создается народное ополчение и отряды теробороны. «Но, я думаю, мы без этого обойдемся. И никого мы никуда не собираемся посылать. Нам надо свое отстоять», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также поделился информацией о том, что Польша готовится «оттяпать» западную территорию Белоруссии. Он также заявил, что за Варшавой стоит НАТО и США.

Ранее Алекснадр Лукашенко обвинил США в организации военного переворота в Сирии. «Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев», — рассказал президент Белоруссии.

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