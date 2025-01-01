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14:58, 1 января 2025Россия

Одной категории россиян автоматически продлят водительские права

Российским водителям автоматически продлят истекающие в 2025 году права
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены автоматически. Это следует из соответствующего постановления российского правительства, пишет ТАСС.

«Согласно документу, права продлеваются автоматически, вносить изменения в имеющиеся водительские удостоверения или получать новые не требуется», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что при желании водитель может обратиться в ГАИ для замены истекших прав.

Уточняется, что норма касается и тех, кто управляет авто в личных целях, и профессиональных водителей.

При этом тем, кто лишился водительского удостоверения, потеряв его или в случае похищения, у кого изменились персональные данные или состояние здоровья, а также в случае, если оно пришло в негодность, необходимо заменить документ в обязательном порядке.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вступили в силу законодательные поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Одновременно новый закон в два раза урезает скидку, которую водитель может получить за быстрое погашение штрафа.

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