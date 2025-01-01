В России подняли штрафы за нарушение ПДД и урезали скидку за быструю оплату

В РФ повысились штрафы за нарушение ПДД, урезана скидка за их быструю оплату

С 1 января в России вступили в силу законодательные поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Одновременно новый закон в два раза урезает скидку, которую водитель может получить за быстрое погашение штрафа.

До 31 декабря 2024 года скидка составляла 50 процентов при оплате в течение 20 дней, с 1 января нового года сократилась до 25 процентов. При этом срок действия скидки был продлен до 30 дней.

Помимо прочего, произошло плановое повышение утилизационного сбора, который обязателен к уплате при ввозе любого иностранного автомобиля в Россию. Также с нового года стоимость технического осмотра транспортных средств увеличилась на 7,3-7,5 процента.

Между тем генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс напомнил россиянам, что штраф за превышение скорости с 1 января увеличится до 750 рублей. Эксперт указал, что размеры многих штрафов не менялись годами и теряли актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Особое внимание при этом уделено вождению в нетрезвом виде — штраф за это нарушение увеличивается с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в России резко выросло число штрафов за украшение машин новогодними гирляндами. Установка украшений на автомобиль может привести к штрафам в 500 рублей.