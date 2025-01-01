С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, повышены акцизы на топливо и моторные масла, а также изменились штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Подробнее — в материале «Ленты.ру».
Подержанные автомобили подорожают из-за роста утильсбора
1 января произошло плановое повышение утилизационного сбора, который обязателен к уплате при ввозе любого иностранного автомобиля в Россию.
Так, для автомобилей с объемом двигателя менее 1 литра ставка сбора теперь составляет 180 200 рублей (повышение на 30 000 рублей), с объемом от 1 до 2 литров — 667 400 рублей (плюс 111 200 рублей), с объемом от 2 до 3 литров — 1 875 400 рублей (плюс 312 600 рублей), с объемом от 3 до 3,5 литра — 2 153 400 рублей (плюс 179 400 рублей), с объемом более 3,5 литра — 2 742 200 рублей (плюс 457 000 рублей). Это отразится на ценах подержанных авто.
Выросли акцизы на бензин и дизельное топливо
Акциз на бензин АИ-95 в 2025 году поднят с 15 650 до 17 880 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 10 842 до 12 120 рублей. В пересчете на один литр повышение составляет около 1 рубля.
Акцизы на моторные масла тоже выросли
Ставка акциза на моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей возросла с 6628 до 8090 рублей за тонну.
Подорожал техосмотр
С нового года в основной части регионов стоимость технического осмотра (ТО) транспортных средств увеличилась на 7,3-7,5 процента — с 1021-1022 рублей до 1097-1098 рублей.
Снижение скидки за быструю оплату штрафа
Размер скидки за быструю оплату штрафов теперь снижен с 50 до 25 процентов. В то же время льготный период вырос с 20 до 30 дней. В итоге с ростом основных штрафов примерно в полтора раза реальный размер взысканий с учетом скидки вырос в 2,25 раза.
Новые штрафы для грузовиков
В КоАП появился штраф за повторное несоблюдение запрета на движение грузовых транспортных средств. Он составит 10 тысяч рублей. Кроме того, размер взыскания за несоблюдение запрета на движение грузовиков вырос с 500 рублей до 5 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей.
Новое наказание за повторную езду без полиса ОСАГО
Еще один новый штраф — для тех, кто дважды и более раз попадался на управлении транспортным средством без полиса ОСАГО. Его размер — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Рост ряда «популярных» штрафов
Штрафы за превышение скорости
- Превышение скорости на 20-40 километров в час — с 500 до 750 рублей;
- превышение скорости на 40-60 километров в час — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;
- превышение скорости на 60-80 километров в час — с 2-2,5 тысячи до 3-3,75 тысячи рублей;
- превышение скорости на 80 километров в час и выше — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;
- повторное превышение скорости на 40-60 километров в час — с 2-2,5 тысячи до 3-3,75 тысячи рублей;
- повторное превышение скорости на 60-80 километров в час — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей.
Наказания за пьяную езду
- Штраф за езду в нетрезвом виде или передачу управления ТС пьяному водителю — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей;
- управление ТС в пьяном виде водителем без прав или лишенным прав — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей;
- отказ от медосвидетельствования — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.
Проезд на красный и выезд на встречную полосу
- Проезд на красный сигнал светофора «подорожал» с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;
- повторный проезд на красный — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;
- выезд на встречную полосу — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;
- штраф за езду по обочине — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;
- выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;
- выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;
- повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;
- движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — с 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи рублей;
- повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — с 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи рублей.
Несоблюдение правил разметки и парковка в неположенном месте
- Несоблюдение требований разметки и знаков — с 500 до 750 рублей;
- поворот налево или разворот в неположенном месте — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;
- несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку, — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;
- несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку в Москве и Санкт-Петербурге, — с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей;
- движение по выделенной полосе — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;
- движение по выделенной полосе в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей.
Штрафы, связанные с нанесением вреда здоровью
- Причинение легкого вреда здоровью — с 2,5-5 тысяч до 3,75-7,5 тысячи рублей;
- причинение вреда здоровью средней тяжести — с 10-25 тысяч до 15-37,5 тысячи рублей;
- непредоставление преимущества скорой помощи, полиции — с 3-5 тысяч до 4,5-7,5 тысячи рублей;
- не пристегнутый ремень безопасности — с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.