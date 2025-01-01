Рост акцизов на топливо, увеличение утильсбора и новые штрафы. Какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году

В России с 1 января 2025 года вступает в силу ряд изменений для автомобилистов

С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, повышены акцизы на топливо и моторные масла, а также изменились штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Подержанные автомобили подорожают из-за роста утильсбора

1 января произошло плановое повышение утилизационного сбора, который обязателен к уплате при ввозе любого иностранного автомобиля в Россию.

Так, для автомобилей с объемом двигателя менее 1 литра ставка сбора теперь составляет 180 200 рублей (повышение на 30 000 рублей), с объемом от 1 до 2 литров — 667 400 рублей (плюс 111 200 рублей), с объемом от 2 до 3 литров — 1 875 400 рублей (плюс 312 600 рублей), с объемом от 3 до 3,5 литра — 2 153 400 рублей (плюс 179 400 рублей), с объемом более 3,5 литра — 2 742 200 рублей (плюс 457 000 рублей). Это отразится на ценах подержанных авто.

Выросли акцизы на бензин и дизельное топливо

Акциз на бензин АИ-95 в 2025 году поднят с 15 650 до 17 880 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 10 842 до 12 120 рублей. В пересчете на один литр повышение составляет около 1 рубля.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Акцизы на моторные масла тоже выросли

Ставка акциза на моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей возросла с 6628 до 8090 рублей за тонну.

Подорожал техосмотр

С нового года в основной части регионов стоимость технического осмотра (ТО) транспортных средств увеличилась на 7,3-7,5 процента — с 1021-1022 рублей до 1097-1098 рублей.

Снижение скидки за быструю оплату штрафа

Размер скидки за быструю оплату штрафов теперь снижен с 50 до 25 процентов. В то же время льготный период вырос с 20 до 30 дней. В итоге с ростом основных штрафов примерно в полтора раза реальный размер взысканий с учетом скидки вырос в 2,25 раза.

Новые штрафы для грузовиков

В КоАП появился штраф за повторное несоблюдение запрета на движение грузовых транспортных средств. Он составит 10 тысяч рублей. Кроме того, размер взыскания за несоблюдение запрета на движение грузовиков вырос с 500 рублей до 5 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Новое наказание за повторную езду без полиса ОСАГО

Еще один новый штраф — для тех, кто дважды и более раз попадался на управлении транспортным средством без полиса ОСАГО. Его размер — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Рост ряда «популярных» штрафов

Штрафы за превышение скорости

Превышение скорости на 20-40 километров в час — с 500 до 750 рублей;

превышение скорости на 40-60 километров в час — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;

превышение скорости на 60-80 километров в час — с 2-2,5 тысячи до 3-3,75 тысячи рублей;

превышение скорости на 80 километров в час и выше — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;

повторное превышение скорости на 40-60 километров в час — с 2-2,5 тысячи до 3-3,75 тысячи рублей;

повторное превышение скорости на 60-80 километров в час — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей.

Наказания за пьяную езду

Штраф за езду в нетрезвом виде или передачу управления ТС пьяному водителю — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей;

управление ТС в пьяном виде водителем без прав или лишенным прав — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей;

отказ от медосвидетельствования — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Проезд на красный и выезд на встречную полосу

Проезд на красный сигнал светофора «подорожал» с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;

повторный проезд на красный — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;

выезд на встречную полосу — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;

штраф за езду по обочине — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;

выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;

выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;

повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей;

движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — с 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи рублей;

повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — с 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи рублей.

Несоблюдение правил разметки и парковка в неположенном месте

Несоблюдение требований разметки и знаков — с 500 до 750 рублей;

поворот налево или разворот в неположенном месте — с 1-1,5 тысячи до 1,5-2,5 тысячи рублей;

несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку, — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;

несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку в Москве и Санкт-Петербурге, — с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей;

движение по выделенной полосе — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей;

движение по выделенной полосе в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей.

Штрафы, связанные с нанесением вреда здоровью