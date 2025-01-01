WP: около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

Около здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, сообщает The Washington Post.

Инцидент расследует полиция. Возгорание ликвидировали. Пока не ясно, есть ли пострадавшие.

Один из постояльцев отеля рассказал, что слышал «мощный взрыв», передает Daily Mail.

Ранее Electrek сообщила, что у новых электромобилей Tesla массово начал выходить из строя бортовой компьютер. Проблема связана с новой версией компьютера Tesla HW4, который может выйти из строя из-за короткого замыкания.

Инсайдеры внутри компании рассказали, что проблема, судя по всему, проявляется во время калибровки камеры заднего вида и непосредственного связана с аккумулятором. При этом инженеры Tesla все еще занимаются расследованием.