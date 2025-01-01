Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 1 января 2025Мир

Около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

WP: около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Kubirski / Globallookpress.com

Около здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, сообщает The Washington Post.

Инцидент расследует полиция. Возгорание ликвидировали. Пока не ясно, есть ли пострадавшие.

Один из постояльцев отеля рассказал, что слышал «мощный взрыв», передает Daily Mail.

Ранее Electrek сообщила, что у новых электромобилей Tesla массово начал выходить из строя бортовой компьютер. Проблема связана с новой версией компьютера Tesla HW4, который может выйти из строя из-за короткого замыкания.

Инсайдеры внутри компании рассказали, что проблема, судя по всему, проявляется во время калибровки камеры заднего вида и непосредственного связана с аккумулятором. При этом инженеры Tesla все еще занимаются расследованием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      ФБР раскрыло данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

      В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

      В США назвали удар молнии по Капитолию предзнаменованием

      Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

      Овечкин матом прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

      Подполье сообщило об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

      В Черногории расстреляли людей в кафе

      Около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

      На Украине раскритиковали решение Зеленского по газу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше