Электрокары Tesla начали ломаться из-за короткого замыкания

В новых электрокарах Tesla начал выходить из строя бортовой компьютер

У новых электромобилей Tesla массово начал выходить из строя бортовой компьютер. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа собрали жалобы автовладельцев, которые столкнулись с поломкой бортового компьютера электрокара. Проблема связана с новой версией компьютера Tesla HW4, который может выйти из строя из-за короткого замыкания.

Инсайдеры внутри компании рассказали, что проблема, судя по всему, проявляется во время калибровки камеры заднего вида и непосредственного связана с аккумулятором. При этом инженеры Tesla все еще занимаются расследованием.

По словам журналистов, на поломки жаловались обладатели новых электрокаров — пользователи, которые успели проехать за рулем своих автомобилей всего несколько сотен или даже десятков километров. После короткого замыкания из строя выходит значительная часть функций безопасности.

В материале говорится, что из-за подобных поломок Tesla обязана начать отзывную кампанию. Пока неизвестно, доложила ли корпорация о проблемах в Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

В середине ноября компания Tesla объявила отзывную кампанию по пикапам Cybertruck. В рамках кампании корпорация отзовет 2,5 тысячи электрокаров.