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15:23, 13 ноября 2024Экономика

Tesla отзовет тысячи пикапов Cybertruck

Tesla намерена отозвать почти 2,5 тысячи пикапов Cybertruck из-за неисправности
Вячеслав Агапов

Фото: Daniel Kubirski / Globallookpress.com

Американский производитель электрокаров Tesla объявил отзывную кампанию по пикапам Cybertruck. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщает РИА Новости.

Основанная Илоном Маском компания отзовет 2431 автомобиль из-за неисправности инвертора привода, которая может повысить риск аварии. Кампания охватит машины, выпущенные с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. Сервисная служба производителя бесплатно проведет необходимую замену, пообещали в NHTSA.

В октябре Tesla отозвала 27 тысяч электромобилей Cybertruck из-за проблем с задержкой изображения камеры заднего вида. Решать проблему компания собиралась путем обновления программного обеспечения. Само обновление ПО для владельцев электромобилей с 25 ноября станет бесплатным, пообещали в компании.

Также в октябре руководство американской компании сняло с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода. В продаже теперь представлены только конфигурации вышеуказанного седана с увеличенным запасом хода (Long Range), включая заднеприводную и полноприводную версии. Кроме того, потенциальным покупателям доступна модель Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью.

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