Tesla сняла с продажи одну из версий бюджетного седана

Американская Tesla сняла с продажи в США версию бюджетного седана Model 3

Руководство американской компании Tesla сняло с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что официальном сайте автомобильного концерна теперь представлены только конфигурации вышеуказанного седана с увеличенным запасом хода (Long Range), включая заднеприводную и полноприводную версии. Кроме того, потенциальным покупателям доступна модель Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью.

Компания также отзывает более 27 тысяч электропикапов Cybertruck. Поводом для этого решения стала возможная задержка изображения с камеры заднего вида этих автомобилей. Отмечается, что в отозванных электрокарах после включения задней передачи картинка с камеры может не отображаться до восьми секунд. Согласно законодательству США, временной отрезок не должен превышать две секунды. На этом фоне могут повыситься риски ДТП, пояснили в Национальном управлении по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Ранее стало известно о появлении возможности полного автопилота на электропикапах Cybertruck. Соответствующую функцию добавили в программное обеспечение этих машин инженеры Tesla. Один из самых дорогих автомобилей американского концерна продавался в ноябре 2023 года без поддержки Full Self-Driving (FSD). В конце сентября владельцы транспортных средств рассказали, что FSD начал работать в их машинах.