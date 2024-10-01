Электропикапы Tesla поехали без водителя

Полный автопилот появился на пикапах Tesla Cybertruck

Корпорация Tesla добавила в ПО пикапов Cybertruck поддержку автопилота. Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на владельцев автомобилей.

Авторы медиа напомнили, что Cybertruck — один из самых дорогих автомобилей компании Илона Маска — с ноября 2023 года продавался без поддержки Full Self-Driving (FSD) или автопилота. В конце сентября первые обладатели электрокаров рассказали, что FSD начал работать в их машинах. Full Self-Driving позволяет автомобилям Tesla передвигаться без вмешательства человека, однако водитель все равно обязан быть готовым в любой момент взять управление на себя.

В материале отмечается, что Model 3, Model Y и другие модели Tesla сразу продавались с работающими функциями активной помощи водителю на дорогах. Однако стальной пикап Cybertruck имеет новый дизайн, из-за чего инженерам Tesla пришлось перенастраивать датчики и камеры. «Cybertruck существенно отличается от любого другого автомобиля, созданного Tesla, да и вообще от любого другого транспортного средства на дороге», — подчеркнули специалисты Electrek.

При этом функция автопилота доступна не для всех пользователей Cybertruck. Судя по описанию обновления 12.5.5, FSD запустили для части пользователей — вероятно, чтобы собрать отзывы о его работе.

В конце сентября исследователи из AMCI Testing заявили, что новая версия автопилота Tesla склонна к рискованным действиям. Так, в ходе тестов машина проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила ряд опасных маневров.