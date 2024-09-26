В безопасности автопилота Tesla усомнились

AMCI Testing: новый автопилот Tesla способен проехать на красный свет

Новая версия автопилота Tesla склонна к рискованным действиям. Об этом сообщается в отчете независимой исследовательской фирмы AMCI Testing.

Специалисты компании оценили новую версию автопилота Full Self Driving (FSD) 12.5.3 на дорогах общего пользования. Тестировщики отметили, что продвинутая система помощи водителю заметно улучшена в некоторых деталях, однако машина под управлением FSD все еще совершает ошибки и способна на рискованные действия.

Автопилот тестировали в четырех разных условиях: на городских улицах, сельских двухполосных шоссе, горных дорогах и межштатных автомагистралях. В ходе тестов автомобиль несколько раз совершил опасные действия: машина проехала на красный свет и выехала на встречную полосу, когда та была занята другим автомобилем. В том числе специалисты отметили, что FSD склонен совершать маневры, в пользе которых есть сомнения — например, резко уходить вправо или влево, когда до конца поворота остается всего несколько метров.

Причиной подобного поведения специалисты назвали искусственный интеллект (ИИ) и недостаток вычислительной мощности, когда машина «отстает» от дороги и других водителей. При этом в AMCI Testing подчеркнули, что автомобили Tesla научились смещаться влево при высадке пассажиров и аккуратно проезжать между припаркованными машинами, пропуская встречный поток.

В начале сентября стало известно, что Tesla запатентовала беспроводную станцию для зарядки электрических автомобилей. В издании Electrek полагают, что это связано со скорым запуском беспилотных такси.