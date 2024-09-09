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15:55, 9 сентября 2024Наука и техника

Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

Electrek: Tesla создала станцию для беспроводной зарядки электрокаров

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Корпорация Tesla изобрела беспроводную станцию для зарядки электрических автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

На ряд патентов, опубликованных в США, обратили внимание журналисты медиа. По их словам, до этого Tesla никогда не демонстрировала интерес к беспроводной зарядке электрокаров. Специалисты предположили, что с созданием беспроводных зарядных станций в корпорации Илона Маска готовятся к запуску полностью беспилотных машин — в том числе роботакси.

В материале говорится, что беспроводная зарядка не является технически сложным устройством — по сравнению с обычной зарядкой. Однако подобная станция не требует физического подключения электрического контакта к машине. «Если бы автомобили могли ездить сами, для них имело бы смысл иметь возможность заряжаться без необходимости подключать их к сети человеком», — отметили журналисты издания.

Специалисты Electrek заявили, что беспроводная зарядка обычно имеет меньший коэффициент полезного действия, чем проводная станция. Однако в Tesla предложили решение, которое увеличивает КПД беспроводной зарядки до 95 процентов.

В октябре компания Tesla должна анонсировать роботакси. Презентация проекта состоится в киностудии Warner Bros. в Калифорнии.

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      Андрей Ставицкий
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