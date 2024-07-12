Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:10, 12 июля 2024Наука и техника

Tesla отложила выпуск роботакси

Bloomberg: Tesla перенесла выпуск роботакси с августа на октябрь

Фото: David von Diemar / Unsplash

Корпорация Tesla отменила выпуск роботакси, запланированный на август. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле глава Tesla Илон Маск анонсировал мероприятия 8 августа, на котором компания должна была представить первую версию роботизированного такси. Однако источники Bloomberg рассказали, что релиз автономного автомобиля отложили — компании нужно больше времени для подготовки прототипа.

Инсайдеры также сообщили, что мерпориятие с анонсом такси Tesla перенесли на октябрь. Акции корпорации упали более чем на 6 процентов после появления информации о задержке проекта.

Журналисты Bloomberg напомнили, что ранее Tesla планировала выпустить недорогой электрокар за 25 тысяч долларов, или около 2,2 миллиона рублей. Однако проект отменили из-за роботизированного такси. По информации источников, новость о закрытии проекта вызвала переполох среди сотрудников Tesla.

В конце мая стало известно, что Tesla собралась получить разрешение на запуск автопилота в Китае. Источники агентства Reuters рассказали, что для Tesla крайне важен китайский рынок, которой считается вторым по величине в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      Опубликовано видео первых минут после нападения цирковых медведей на россиянку

      В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки и попали на видео

      В Херсонской области рассказали о действиях ВСУ в регионе

      Tesla отложила выпуск роботакси

      Появилось видео с упавшим на российский пляж с отдыхающими беспилотником ВСУ

      В российском городе мужчины подрались из-за клопов и тараканов

      Треть россиян признались в готовности идти на стройку вроде БАМа

      Прослывший в сети секс-бомбой российский бортпроводник оказался женат

      Богатейшая женщина Казахстана вышла из российского гражданства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше