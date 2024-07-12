Tesla отложила выпуск роботакси

Bloomberg: Tesla перенесла выпуск роботакси с августа на октябрь

Корпорация Tesla отменила выпуск роботакси, запланированный на август. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле глава Tesla Илон Маск анонсировал мероприятия 8 августа, на котором компания должна была представить первую версию роботизированного такси. Однако источники Bloomberg рассказали, что релиз автономного автомобиля отложили — компании нужно больше времени для подготовки прототипа.

Инсайдеры также сообщили, что мерпориятие с анонсом такси Tesla перенесли на октябрь. Акции корпорации упали более чем на 6 процентов после появления информации о задержке проекта.

Журналисты Bloomberg напомнили, что ранее Tesla планировала выпустить недорогой электрокар за 25 тысяч долларов, или около 2,2 миллиона рублей. Однако проект отменили из-за роботизированного такси. По информации источников, новость о закрытии проекта вызвала переполох среди сотрудников Tesla.

В конце мая стало известно, что Tesla собралась получить разрешение на запуск автопилота в Китае. Источники агентства Reuters рассказали, что для Tesla крайне важен китайский рынок, которой считается вторым по величине в мире.