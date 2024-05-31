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15:16, 31 мая 2024Наука и техника

Tesla запустит свой автопилот в Китае

Reuters: Tesla собралась лицензировать свой автопилот в Китае

Фото: Florence Lo / Reuters

Американская корпорация Tesla собралась получить разрешение на запуск автопилота в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали агентству три знакомых с ситуацией источника, фирма Илона Маска получает разрешение на запуск услуги Full Self-Driving (FSD), позволяющей управлять автомобилем в автоматическом режиме. В корпорации надеются получить лицензию от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Если власти Китая одобрят FSD, то Tesla будет продавать эту услугу за 64 тысячи юаней, или около 794 тысяч рублей. Также компания может реализовывать месячную подписку на автопилот по цене, эквивалентной 98 долларам, или около 8,8 тысячам рублей.

Источники Reuters рассказали, что для Tesla крайне важен китайский рынок — второй по величине в мире. Также на нем наблюдается большая конкуренция среди местных производителей электромобилей. По словам управляющего директора шанхайской консалтинговой компании Automotive Foresight Йеля Чжана, выход Tesla на китайский рынок автомобильного ПО будет стимулировать местных производителей.

В начале мая стало известно, что компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Главе Tesla Илону Маску разрешили начать тестирование беспилотных такси на дорогах общего пользования.

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      Андрей Ставицкий
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