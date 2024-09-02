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19:05, 2 сентября 2024Наука и техника

Роботакси Tesla представят в Голливуде

Bloomberg: Tesla анонсирует роботакси в студии Warner Bros. 10 октября

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская корпорация Tesla собралась анонсировать роботизированное такси в Голливуде. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства, связанные с компанией, рассказали, что презентация роботакси Tesla состоится на студии Warner Bros. 10 октября. Она расположена в городе Бербанк, Калифорния. По словам инсайдера, павильоны киностудии расположены на территории 44,5 гектаров. Там снимали многие культовые фильмы и сериалы — начиная от кино про Бэтмена и заканчивая ситкомом «Друзья».

Собеседники Bloomberg отметили, что компания Маска до сих пор имеет дизайн-офис в Калифорнии, хотя штаб-квартира находится в Техасе. При этом Tesla не в первый раз представляет свои продукты в местах, связанных с киноиндустрией. Так, в 2016 году фирма анонсировала крышу для дома с солнечной батареей на голливудской студии.

Tesla изначально планировала рассказать о роботизированном такси 8 августа. Однако затем дату презентации подвинули. Источник в компании заявил, что это произошло из-за того, что глава корпорации Илон Маск потребовал изменить дизайн автомобиля. В Tesla отказалась комментировать эту информацию журналистам.

В августе американская корпорация Tesla снизила цены на самый доступный автомобиль Model 3 в Мексике. Электромобиль отличается от продаваемого на рынке США более простым оснащением.

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      Андрей Ставицкий
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