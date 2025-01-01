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22:02, 1 января 2025Россия

Силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью

Клычков: силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Cилы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Орловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, 2025 год в регионе начался неспокойно — была объявлена ракетная опасность.

«Теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», — подчеркнул он. На месте работают оперативные службы. Повреждений нет.

Ранее силы ПВО России уничтожили 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.

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