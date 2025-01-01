Клычков: силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет

Cилы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Орловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, 2025 год в регионе начался неспокойно — была объявлена ракетная опасность.

«Теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», — подчеркнул он. На месте работают оперативные службы. Повреждений нет.

Ранее силы ПВО России уничтожили 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.