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21:12, 1 января 2025Россия

Над пятью регионами сбили 19 беспилотников за почти три часа

Минобороны: над пятью регионами сбили 19 беспилотников за почти три часа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Дроны сбили в период с 17:30 по 20:00 по московскому времени. Десять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, еще три — над Курской областью, и по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областью.

В ночь на 31 декабря украинские дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. В результате произошло возгорание.

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