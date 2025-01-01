Подполье сообщило об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

По его словам, прилет был по административному четырехэтажному зданию в селе Шабо и чуть дальше по железнодорожной станции.

В первой точке находился пункт временной дислокации ВСУ, а на вокзале располагался склад со свежими западными беспилотниками и иностранными операторами дронов, уточнил подпольщик.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Харьковской области по наводке пророссийского подполья.